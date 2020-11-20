JPMorgan: TCMB'nin sonraki adımı faiz indirimi olabilir
TCMB'nin politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulunan JPMorgan, enflasyonda veya jeopolitik risklerde ani ve beklenmeyen bir tırmanış olmadığı sürece, sonraki adımın bir faiz indirimi olabileceğini öngördü.
JPMorgan Ekonomisti Yarkın Cebeci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün attığı sıkılaştırma adımlarını ‘ortodoks politikalara doğru kayda değer bir adım ve şeffaflıkta bir artış’ olarak değerlendirirken, enflasyonda veya jeopolitik risklerde ani ve beklenmeyen bir tırmanış olmadığı sürece, sonraki adımın bir faiz indirimi olabileceğini öngördü.
Raporda, yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal için “görevine oldukça ihtiyatlı ve kararlı şekilde başladı” ifadeleri kullanıldı.
Raporda, piyasa oyuncularının artık her gün TCMB tarafından gerçekleştirilen çeşitli fonlama kanallarını takip etmeyeceklerini, sadece bir haftalık repoya bakılmasının yeterli olacağına işaret eden Cebeci, “Bunun ortodoks politikalara doğru kayda değer bir adım ve şeffaflıkta bir artış olduğunu not ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.
İleriye dönük sözlü yönlendirmede de “kayda değer iyileşme” olduğu belirtilen JPMorgan raporunda, TCMB’nin rezervler konusuna yakın dönemde ilk kez değindiği ve bu problemi kabul ettiği, rezervleri artırma konusunda istekli olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.
Raporda “Özellikle de önümüzdeki günlerde sermaye akımlarının sürmesi ve yerli Döviz talebinin durması, hatta tersine dönmesi durumunda, TCMB’nin rezervleri nasıl artıracağına ilişkin resmi bir açıklama yapması bizi şaşırtmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Enflasyonda veya jeopolitik risklerde ani ve beklenmeyen bir tırmanış olmadığı sürece yüzde 15’in, politika faizinde “döngüsel bir zirve” olabileceği öngörülen raporda, “Bir sonraki adım bir indirim olabilir. Gevşemenin, Nisan ayında 50 baz puan ile başlayıp, kademeli olmasını bekleriz” denildi.
Kaynak:bloomberght.
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