JPMorgan yayımladığı araştırma raporunda TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
JPMorgan, Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararı açıklamasında daha sıkılaştırma yanlısı gözükmesi ardından ilk faiz indirimi beklentisini ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe öteledi.
JPMorgan yayımladığı araştırma raporunda , TCMB'nin yapacağı toplam faiz indirimi beklentisini de 500 baz puandan 400 baz puana indirdi.
JPMorgan ekonomisti Yarkın Cebeci, "Sıkılaştırma politikalarına uzun süre devam edileceği vurgusu TCMB'nin hâlâ enflasyondaki düşüş konusunda emin olmadığını ve kredibilitesini artırmayı hedeflediğini gösteriyor" dedi. Cebeci ilk faiz indiriminin Temmuz'da olabileceğini belirtti.
TCMB dünkü toplantıda faizi beklendiği üzere %17'de sabit tuttu.
Ekonomistler TCMB'nin sıkı duruşu "kararlılıkla uzun bir müddet" sürdüreceğine ve gerekirse "ilave parasal sıkılaşma" yapacağına yönelik söylemlerine dikkat çekerek piyasanın ilk faiz indirimi beklentilerinin bir müddet ötelenebileceğini söylemişlerdi.
Kaynak: Reuters
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