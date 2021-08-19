Kabil'den tahliye edilen 273 Türk yurttaşı, İslamabad'dan İstanbul'a getirildi
Afganistan'ın başkenti Kabil'den, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Pakistan'a ulaşan 273 Türk yurttaşı, Türk Hava Yollarının (THY) seferiyle buradan İstanbul'a getirildi.
Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 273 Türk yurttaşını taşıyan nakliye uçağı, dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.
Yolcular, İslamabad'taki havalimanında THY'ye ait "TK6880" sayılı uçağa yönlendirildi.
Daha sonra Türkiye'ye yola çıkan THY uçağı, saat 08.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.
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