Kabine toplanıyor: Esnaf ve çiftçiler için yeni paket gündemde

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında iki hafta geride kalırken, gözler bugün toplanacak Kabine’de. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’nin ana gündemini, kısıtlamaların koronavirüse etkisi ile esnaf ve çiftçiler için kredi, kira ve yapılandırma paketi oluşturacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2020 Pazartesi, 10:04
Kabine toplanıyor: Esnaf ve çiftçiler için yeni paket gündemde
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini koronavirüs salgını ve esnaf için kira, kredi ve yapılandırma destek paketi oluşturacak.

ESNAF İÇİN YENİ DÜZENLEME 

Erdoğan’ın “Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısında ele alacağız” sözlerinin ardından milyonlarca esnafın gözü bugün yapılacak toplantıya çevrildi.

Toplantıda esnafa kira yardımının salgın bitinceye kadar devam etmesi yönünde bir karar ile işyerleri için hibe ve kredi desteği çıkması bekleniyor. Kira sözleşmelerindeki ücretlerin bir kısmının hibe edilmesi, bir kısmının ise uzun vadeli ve faizsiz kredilerle karşılanabileceği konuşuluyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÖRT GÜN MÜ OLACAK?

Kabine’nin bir diğer önemli konusu ise 31 Aralık Perşembe günü başlayacak yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak.

4 Ocak 2021’de başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, artan vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine de karar verilecek.

Kaynak: Sözcü


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