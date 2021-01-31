Kaçak bahis bilançosu 60 milyar!

31 Ocak 2021 Pazar, 14:38

Son yıllarda tartışmalarla gündeme gelen Milli Piyango konusu gündemden düşmüyor. Çekilişlerdeki şaibe iddiaları devam ederken, son olarak yılbaşı çekilişinde ikramiye isabet eden numaraların kazandığı ikramiyelerin Varlık Fonu’na aktarılmasının yankıları da devam ediyor. Diğer yandan kaçak bahis oyunları da giderek artış gösteriyor.

Kaçak bahis konusunu TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, geçtiğimiz Ağustos ayında Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ‘kaçak bahisler” konusunu sormuş, Müstefi Bakan sorulara linkle yanıt vermekle yetinmişti. Linkte ilgili soruların hiçbirine tatmin edici yanıt bulunmadığını söyleyen Karabat, “Türkiye’de futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine bahis düzenleme konusunda tek yetkili kurum Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olmasına rağmen, yurt dışı kaynaklı bazı şirketler eliyle kurulan internet siteleri yasadışı kumar ve bahis oyunları oynatmaya devam ediyor” dedi.

KAÇAKÇILIĞA KARŞI MÜCADELEDE TEŞVİKLER BELİRSİZ

Kaçak bahis sitelerinin reklamlarını kontrolsüz biçimde kullanıcıların önüne getirdiğini ifade eden Karabat, bu konuda etkili önlemler alınmadığını savundu. Soru önergesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbarda bulunanlara ödenen ikramiye tutarlarını da soran Karabat, Bakanlığın bu sorulara ayrıntılı yanıt vermekten kaçındığını belirterek, hem ihbar sonuçlarının hem de kaçakçılıkla mücadelede yarar gösterenlere ödenmesi gereken teşviklerin takipçisi olacaklarını söyledi.

‘TÜRKİYE KUMARHANEYE DÖNDÜ!’

Türkiye’de son yıllarda Spor toto, Milli Piyango ve İddia gibi şans oyunlarında dikkat çekici bir artış yaşandığına işaret eden Karabat, devlet eliyle şans oyunlarının, başka deyişle kumarın teşvik edildiği ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

“Devlet eliyle kumarın teşvik edildiği, vatandaşların şans oyunlarına artan oranda harcama yaptığı görülüyor. Plan ve Bütçe Komisyonunun 27 Ocak 2021 tarihli toplantısında Varlık Fonu denetim raporu görüşüldü. Toplantıda Fonun Genel Müdürü, Millî Piyangoda cironun Ağustos ayından bu yana yaklaşık iki katına çıktığını bizzat kendisi açıkladı. Şans oyunlarında ciddi bir kayıt dışılık olduğu da itiraf edildi. Kaçak bahsin ne büyüklükte bir pasta olduğuna ilişkin en güncel çalışma 2018'e ait. 2018’de 50 milyar TL'lik kaçak miktarı bugün 60 milyar TL üzerindedir.”

Yasadışı şans oyunlarının engellenip cezalandırılması konusunda ihmaller olduğunu savunan Karabat; kaçak bahis ve şans oyunları konusundaki denetimlerin artırılması gerektiğini ifade ederek konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini açıkladı.