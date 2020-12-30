Kaçak yaban keçisi avcıları dronla tespit edilip, yakalandı
Sivas'ın Divriği ilçesinde, kaçak yaban keçisi avına çıkan 4 kişi, dronla tespit edilip, kısa süreli takibin sonunda Erzincan'da yakalandı. 4 kişiye yasadışı avlandıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatı türlerini korumak için yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmalarında teknolojiden faydalanıyor.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen hafta sonu, bir ihbarı değerlendiren DKMP ekipleri, Divriği Jandarma Karakolu personelinin desteğiyle, ilçede dronla araştırma başlattı. Dronla tespit edilen 4 kişinin kaçak yaban keçisi avına çıktığı belirlendi. Bir süre takip edilen 4 kişi, Erzincan il sınırları içerisinde yakalandı.
4 kişiye yasa dışı avlandıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi. Yanlarında bulunan av tüfeklerine de el koyuldu.
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