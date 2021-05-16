Kadıköy'de parkta yoğunluk oluştu, polis yurttaşları uzaklaştırdı
İstanbul Kadıköy'de bir parkta, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken yoğunluk oluşması üzerine polis ekipleri tarafından baskın düzenledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesine bir gün kala Kadıköy'de bulunan parkta yoğunluk oluştu. İhbar üzerine parka gelen polis ekipleri yurttaşların evlerine dönmelerini sağlarken 16 kişiye cezai işlem uygulandı.
Tam kapanmanın bitmesine bir gün kala yurttaşlar Kadıköy Göztepe'de bulunan Çetin Emeç Demokrasi Parkı'na akın etti. Kimileri çimlerde otururken, kimileri arkadaş grubuyla tavla oynadı. Çocuklar ise oyun parkında vakit geçirdi.
Yoğunluk yaşanan parka ihbar üzerine polis ekipleri geldi. Yurttaşlar polisi karşılarında görünce hızla parktan ayrılmaya çalıştı. 16 kişiye tam kapanma süresinde dışarıda bulundukları için cezai işlem uygulandı.
İlgili Haberler
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- 'Kademeli normalleşme' ile uçak yolculuklarında yeni karar
- Alkol yasağı kalktı mı? Yeni genelgede alkol satışı yasak mı? Normalleşme planı
- İçişleri Bakanlığı, normalleşme planını açıkladı! Otel, motel, apart otel, pansiyon
- Düğünler yapılabilecek mi? Düğün salonları açıldı mı? Kademeli normalleşme planı
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Fatih Portakal'dan 'Sedat Peker' çıkışı
- Yılmaz Özdil'den Peker'in 5. videosuna yanıt
- Vallahi yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu
- La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor