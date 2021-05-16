Kadıköy'de parkta yoğunluk oluştu, polis yurttaşları uzaklaştırdı

16 Mayıs 2021 Pazar, 17:42

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesine bir gün kala Kadıköy'de bulunan parkta yoğunluk oluştu. İhbar üzerine parka gelen polis ekipleri yurttaşların evlerine dönmelerini sağlarken 16 kişiye cezai işlem uygulandı.

Tam kapanmanın bitmesine bir gün kala yurttaşlar Kadıköy Göztepe'de bulunan Çetin Emeç Demokrasi Parkı'na akın etti. Kimileri çimlerde otururken, kimileri arkadaş grubuyla tavla oynadı. Çocuklar ise oyun parkında vakit geçirdi.



Yoğunluk yaşanan parka ihbar üzerine polis ekipleri geldi. Yurttaşlar polisi karşılarında görünce hızla parktan ayrılmaya çalıştı. 16 kişiye tam kapanma süresinde dışarıda bulundukları için cezai işlem uygulandı.