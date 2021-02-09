Kadıköy'deki Boğaziçi protestolarındaki tutuklama taleplerinin tümü reddedildi
Kadıköy'de Birleşik Mücadele Güçlerinin kuruluş deklarasyonu öncesinde gözaltına alınan 61 kişiden 33'ü için tutuklama talep edildi. Mahkeme tüm tutuklama taleplerini reddetti.
Kadıköy'deki 4 Şubat'ta gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheliden 53'ü hakkında çıkarıldıkları adli makamlarca yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde değişen adli kontrol tedbirleri uygulandı. 8 şüpheli de ifade vermelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.
Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan'ın da bulunduğu 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Ayrıca savcılık, 8 şüphelinin de ifadesini almasının ardından serbest bırakmıştı.
TUTUKLAMA YOK
5 ayrı Sulh Ceza Hakimliğinde görülen sorgu işlemleri sona erdi. Ardından açıklanan kararlara göre tutuklama taleplerinin tümü reddedildi. Ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli tedbir kararları verildi.
Tutuklama istenen 33 kişi arasında bulunan Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan için ise haftada bir imza adli kontrolü ile birlikte ev hapsi verildi.
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- FAHRETTİN 451
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- İYİ Parti'de Aytun Çıray'la ilgili karara tepki
Video Haberler
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
- Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın
- İstanbul Havalimanı’nda doğan bebeğe isim önerisi
- İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında dehşet saçtı
- Kadın doktora hastanede orakla saldırı
- Nazım Hikmet'in şiiriyle klip hazırladılar
- Ankara'nın göbeğinden isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Erdoğan'ın cezaevi mektubu ortaya çıktı
- Yavaş’a karşı belediye bütçesinden ilan vermiş!
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- Milyonlarca liralık ihale yine ‘yabancı’ya gitmedi!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- Hastanelere yazı gitti iddiası
- FAHRETTİN 451
- Bir öğrenci daha tutuklandı
- İYİ Parti'de Aytun Çıray'la ilgili karara tepki