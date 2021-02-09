Kadıköy'deki Boğaziçi protestolarındaki tutuklama taleplerinin tümü reddedildi

09 Şubat 2021 Salı, 02:00

Kadıköy'deki 4 Şubat'ta gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheliden 53'ü hakkında çıkarıldıkları adli makamlarca yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde değişen adli kontrol tedbirleri uygulandı. 8 şüpheli de ifade vermelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan'ın da bulunduğu 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Ayrıca savcılık, 8 şüphelinin de ifadesini almasının ardından serbest bırakmıştı.

TUTUKLAMA YOK

5 ayrı Sulh Ceza Hakimliğinde görülen sorgu işlemleri sona erdi. Ardından açıklanan kararlara göre tutuklama taleplerinin tümü reddedildi. Ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli tedbir kararları verildi.

Tutuklama istenen 33 kişi arasında bulunan Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan için ise haftada bir imza adli kontrolü ile birlikte ev hapsi verildi.