Kadın cinayetlerine yenileri eklendi: Mersin'de karısı ve iki akrabasını öldüren kişi intihara kalkıştı
Gültekin Ç. boşanma aşamasında oldukları iddia edilen karısı Gülüser Ç'nin akrabalarıyla kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki eve gitti. Karısı ile yanındaki iki akrabasına tabancayla ateş eden zanlı, aynı silahla intihara kalkıştı.
3 KADINI ÖLDÜRDÜ
Gültekin Ç. adlı şahıs, boşanma aşamasındaki Gülser Ç.'nin kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki kayınvalidesi Nuran Altunay'ın evine gitti. Burada Gülser Ç. ile tartışan Gültekin Ç., üzerinde taşıdığı tabancayla boşanma aşamasındaki kadın ile birlikte kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz'ı vurarak öldürdü.
AĞIR YARALANAN KATİL TEDAVİ ALTINDA
Zanlı, aynı silahı başına ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Duyulan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 3 kadının da olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, başından ağır yaralanan zanlı Gültekin Ç. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI 3 TEMMUZ TARİHİNDE KALDIRILDI
Zanlı hakkında boşanma aşamasındaki Gülser Ç.'nin, 22 Haziran tarihinde Aile İçi Şiddet Bürosuna müracaat etmesi üzerine 30 gün süreyle evden uzaklaştırma kararı alındığı, ancak çiftin kendi isteği ile mahkemeye dilekçe vermesi üzerine tedbirin 3 Temmuz tarihinde kaldırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
- Depremzedelerin üzerine örtülen alüminyum örtü nedir?
- Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı
- Kızılay bu maaşları ödeyebilmek için yardım istiyor
- Ayda bebek 91. saatte kurtarıldı!
- Leicester City, Cengiz Ünder'i konuşuyor
- İzmir'in Urla ilçesinde deprem!
Video Haberler
- Marmara’da beklenen büyük deprem için tarih verdi
- İzmir'e maske bağışlarken gözyaşlarını tutamadı
- CNN Türk spikerinin canlı yayında çok zor anları!
- İzmir'e giden yardım kolisinde ağlatan not
- İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri
- Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı
- İstanbul'da yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada
- Polisi karşımda değil arkamda görmek istiyorum
- Deprem anının dehşete düşüren yeni görüntüsü
- Yaşamlarını yitiren ikizlerin röportajı ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
- Depremzedelerin üzerine örtülen alüminyum örtü nedir?
- Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı
- Kızılay bu maaşları ödeyebilmek için yardım istiyor
- Ayda bebek 91. saatte kurtarıldı!
- Leicester City, Cengiz Ünder'i konuşuyor
- İzmir'in Urla ilçesinde deprem!