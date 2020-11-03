Kadın cinayetlerine yenileri eklendi: Mersin'de karısı ve iki akrabasını öldüren kişi intihara kalkıştı

03 Kasım 2020 Salı, 15:19

3 KADINI ÖLDÜRDÜ

Gültekin Ç. adlı şahıs, boşanma aşamasındaki Gülser Ç.'nin kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki kayınvalidesi Nuran Altunay'ın evine gitti. Burada Gülser Ç. ile tartışan Gültekin Ç., üzerinde taşıdığı tabancayla boşanma aşamasındaki kadın ile birlikte kayınvalidesi Nuran Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz'ı vurarak öldürdü.

AĞIR YARALANAN KATİL TEDAVİ ALTINDA

Zanlı, aynı silahı başına ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Duyulan silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 3 kadının da olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, başından ağır yaralanan zanlı Gültekin Ç. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI 3 TEMMUZ TARİHİNDE KALDIRILDI

Zanlı hakkında boşanma aşamasındaki Gülser Ç.'nin, 22 Haziran tarihinde Aile İçi Şiddet Bürosuna müracaat etmesi üzerine 30 gün süreyle evden uzaklaştırma kararı alındığı, ancak çiftin kendi isteği ile mahkemeye dilekçe vermesi üzerine tedbirin 3 Temmuz tarihinde kaldırıldığı öğrenildi.





Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.