Kadınlar, Kadıköy'de "Sıfır Noktasındaki Kadın"ı izledi
Kadıköy Belediyesi'nin Kozyatağı Kültür Merkezi'nde (KKM) düzenlediği etkinlikte bir araya gelen kadınlar Neval El Seddavi'nin kaleme aldığı "Sıfır Noktasındaki Kadın" kitabından uyarlanan aynı isimli oyunu izledi.
DuendeTiyatro'nun sahneye koyduğu "Sıfır Noktasındaki Kadın" oyununda İpek Taşdan oynadı. Mısırlı bir kadının hayatının anlatıldığı oyun sonrasında, kadınlara oyunun anısına hediye takdim edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı salonda, izleyiciler birer koltuk boş bırakarak oturdu.
"KADIN GÖZÜYLE" FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardan oluşan "Kadın Gözüyle" Lotus Sanat karma fotoğraf sergisi de KKM salonunda açıldı. 8-21 Mart tarihleri arasında görülebilecek sergide, kadın emeğinin yansıtıldığı kareler yer alıyor.
Kadınlar Günü nedeniyle Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde de kadın personele yönelik eğlence düzenlendi. Kadın üyelerden oluşan "İstanbul Kadın Orkestrası" yoğun çalışma temposundan bunalan kadın personele konser verdi. Kadınlar şarkılara eşlik ederek eğlendi.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama