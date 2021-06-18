'Kadınlar ve kent kazanacak'
İpek Böcekçiliğini İyileştirme, Geliştirme ve Sürdürülebirliğinin Sağlanması projesinin imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi olarak ipek böcekçiliği kültürünü yeniden canlandırmak istediklerini ifade etti.
Gürün, “Bizim ve Menteşe Belediye’mizin ipek böcekçiliği konusunda önemli hassasiyeti var. İpek böcekçiliğinin belediye politikalarından bir tanesi olarak geliştirilmesini arzu ediyoruz. Her zaman her yerde olduğu gibi yine kol kola ve yan yana bir projenin içerisinde yer alıyoruz. İpek böcekçiliği konusunda kadınlarımızın özellikle kooperatif kurmasını arzu ediyoruz. İpek böcekçiliği noktasında kadınlarımız önemli. İpek böcekçiliği üretimi, yaprağı, beslenmesi, bakımı, bunların hepsini üretimin ana aktörü kadınlarımız yapıyor. Öyleyse bu işin sahibi kadınlarımız. Temennimiz tekstil sektörüne verebilecek nitelikte ipek kumaş üretmek. Bunu yaparsak ürünlerimiz müthiş bir yüksek katma değerle satılabilir. Şimdilik Kozabirliğe satacağız. Her konuda olduğu gibi ipek böcekçiliği konusunda da Menteşe Belediyesi ve Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş ile işbirliği yapmaktan büyük keyif duyuyorum.
Başkan Gümüş ile her zaman birlikte Muğlamıza ve Menteşemize hizmet etmeye devam edeceğiz” olsun diyerek sözlerini tamamladı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise “İpek böcekçiliğinin yeniden canlanması, özellikle kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamaları noktasında büyükşehir belediyemiz ile işbirliği içerisine girdik. Geçmişteki kültürümüzü gelecek kuşaklara aktaracağız” diye konuştu.
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