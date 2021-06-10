Kadınların kıyafetlerine karışan güvenlik görevlisi beraat etti
Maçka Parkı'nda "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca "Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" diyen Savaş İlter adlı güvenlik görevlisi hakaret suçlamasından beraat etti.
Maçka Parkı'nda 2017 yılında Savaş İlter ve Çağla Köse arasında yaşanan kıyafet tartışmasına ilişkin yürütülen dava bugün yeniden karara bağlandı.
İddiaya göre güvenlik görevlisi Savaş İlter, Çağla Köse'ye, "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" derken, Çağla Köse de "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş" demişti. Karşılıklı yaşanan tartışmada Savaş İlter'in 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
İLK YARGILAMADA GÜVENLİK GÖREVLİSİNE PARA CEZASI VERİLMİŞTİ
Mahkeme ilk yargılama sonunda Savaş İlter'e 'hakaret' suçundan 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Çağla Köse hakkında ise haksız fiile tepki olarak hakaret ettiği gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmedilmişti.
KARAR ÜST MAHKEMEDE BOZULDU
Ancak karar, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Bozma sonrası İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Çağla Köse ve Savaş İlter de geldi.
'KİBARCA RİCA ETSE BU DURUMLAR OLMAZDI'
Çağla Köse, "O gün gerçekten çok üzgündüm. Söylediğim sözün hakaret olduğunu düşünmüyorum. Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor, istediği şeyi benden kibarca rica etse bu durumlar olmazdı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Şikayetim devam etmektedir" dedi. Köse son sözünde ise "Kavgayı çıkaran ben değilim" dedi.
Savaş İlter ise "Beraatimi istiyorum. Karşı tarafın da ceza almasını istiyorum" dedi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNE BERAAT
Mahkeme, Savaş İlter'in üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatine karar verdi, Çağla Köse'nin ise hakaret sözünün, haksız bir fiile tepki olarak söylediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığını hükmetti.
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