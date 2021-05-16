Kaftancıoğlu: 'İktidar kaybederken, kadınların payını almasından korkuyor'

16 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son dönemde kadınlara yönelik baskıların arttığını kaydederek, CHP'nin bu yöndeki çalışmalarını Cumhuriyet'e anlattı. Yapacakları çalışmalarla, özellikle kadınları anayasal güvence altına almak istediklerini söyleyen Kaftancıoğlu, “Partimiz toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda iktidara hazırlanıyor. Hazırlığın en merkezindeki konulardan biri de kadın konusu. Bu dönemde kadınların var olan sorunları katlanarak arttı. Biz bu sorunları somut dokunuşlarla çözeceğiz ve tüm haklarını anayasal güvence altına alacağız" dedi. UNDP’nin geçen günlerde yayınladığı rapora değinen Kaftancıoğlu, “Bu rapora göre; pandemi döneminde kadınlar erkeklere göre 4 katı daha fazla ücretsiz iş yapmış. İşsizlikte kadınlar daha çık işsizken, genç işsizlerde de yine kadınlar önde. Reel ücretlerde de eşit işte kadınlar daha düşük ücret alıyor... Biz bu gerçekleri de görerek il başkanlığı olarak kadınlara yönelik bazı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bürokratik açıdan tıkandıkları noktaları aşmaları, hukuki destek sağlanması gibi çalışmaların yanı sıra kadınların güçlenmesi için projeler üretiyoruz. Ama biliyoruz ki bu problemin üstesinden gelebilmemiz için iktidarda olup yasal düzenlemeler yapmamız gerekiyor. CHP olarak var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“BASKILARA KARŞI DAHA ÇOK ÇALIŞIYORUM”

Kadınların hayatın her alanında şiddete maruz kaldığını vurgulayan Kaftancıoğlu, kendisinin de siyasette baskılarla mücadele ettiğini söyledi. Canan Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’de kadınların siyaset yapması her zaman erkeklere göre kıyaslanamayacak kadar zordu. Fakat içinde bulunduğumuz bu günlerde çok daha zor. Hükümet elinde bulundurduğu iktidarı bir ekonomik saltanata çevirmiş vaziyette. Bu saltanatı kaybetmekten korkuyor, bu kaybedişte kadınların da payının olmasından ise ödü kopuyor. Kadınların gerçek cesareti onların bu sahte güçlülük hallerini deşifre ediyor. Ben, eleştiriyi, bir siyasetçi açısından şans olarak görürüm. Böylece hatamı görüp, kendimi geliştirebilirim. Ama maruz kaldığım şey eleştirinin ötesinde, sözlü şiddet hatta yargısız infaz diyebiliriz. Bunun ardında benim kadın bir il başkanı olmamın etkisi de var. Ama daha da önemlisi, benim onlardan çok daha fazla çalışan ve her kesimden seçmenle bağ kurabilen bir siyasetçi olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum. Bununla kendilerince baş etmek için de beni ve bir çok kadını bir ‘nefret unsuru’ haline getirmeye çalışıyorlar. Bununla nasıl başa çıkıyorum derseniz cevabım basit. Neden yaptıklarını bildiğim için daha fazla çalışıyor ve seçmene ulaşıyorum. CHP’nin iktidar yolculuğuna katkı sunmaya çalışıyorum.”

Dayanışma ağı için çalışmalar sürüyor CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçen aylarda kurulan İstanbul Sözleşmesi Dayanışma Ağıyla ilgili de “İlk planda Dayanışma Ağı geçici komisyonu kuruldu ardından bu alanda mücadele veren örgütlü kadın temsilcileriyle ikinci bir toplantı gerçekleştirildi. Komisyonun çalışmalarını bitirmesiyle birlikte gerçekleştirilecek bir çalıştayla dayanışma ağı işler hale getirilecek” dedi.



