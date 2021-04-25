Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyada paylaşılan videoya tepki: En iyi yaptıkları şey montaj, dublaj
CHP'li Kaftancıoğlu, yandaş medyanın "CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı konuşması ortaya çıktı!" başlığıyla servis ettiği ve sosyal medyada da gündem olan videoya sert bir dille tepki gösterdi.
ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlaması gündemdeki yerini koruyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yandaş medyanın "İslam ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte Ermeni soykırımı iddialarına destek veren konuşmalar yaptığı ortaya çıktı" diyerek servis ettiği ve sosyal medyada da yer alan videoyla ilgili sert bir paylaşımda bulundu.
Kaftancıoğlu, sosyal medyada ifadelerinin çarpıtıldığı ve montaj yapıldığını söylediği videonun orijinal halini paylaştı.
Videoya ilişkin, “En iyi yaptıkları şey montaj, dublaj” tepkisini gösteren Kaftancıoğlu, “Fetö’den öğrenmiş olsalar gerek ama görünen o ki onu da tam öğrenememişler” ifadelerini kullandı.
“Günlerdir siyasetçi kılığındaki trollerin paylaştığı videonun 8. ve 9. saniyesine dikkatinizi çekerim” diyen Kaftancıoğlu “Yalanlarınızda boğulacaksınız!” tepkisi gösteren Kaftancıoğlu, paylaşımında montajlanmış ve orijinal videolara yer verdi.
En iyi yaptıkları şey montaj, dublaj!— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 25, 2021
Fetö’den öğrenmiş olsalar gerek ama görünen o ki onu da tam öğrenememişler:)
Günlerdir siyasetçi kılığındaki trollerin paylaştığı videonun 8. ve 9. saniyesine dikkatinizi çekerim
Yalanlarınızda boğulacaksınız!
Videonun orijinali ?? https://t.co/sSs2MuXXew pic.twitter.com/Mwwm0h2fZQ
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