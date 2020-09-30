Kahvenin ne kadarı gerçekte yararlı?

30 Eylül 2020 Çarşamba, 09:37

Araştırmayı yürüten ToxStrategies şirketinin sağlık bilimleri uzmanlarından Daniele Wikoff, “Onyıllardır sürdürülen çalışmaların ve binlerce raporun sonucunda kafein konusunda bir yığın bilgiye ulaştık. Şimdi elde ettiğimiz bulgular da, günlük beslenmemizin bir parçası olarak kafein tüketiminin yine kabul edilebilir olduğunu ve insan sağlığı açısından olumsuz bir etki yaratmadığını gerçekten de doğrulamış oluyor” ifadelerini kullandı.

HAMİLELER İÇİN GÜNDE 300 MG

Bu son araştırma, bilimsel verilerle desteklenen ve hâlihazırda kabul edilen, gebe kadınlar için günde 300 mg ve çocuklar için yaklaşık 1,1 mg üst sınırının geçerliliğini koruduğunu da ortaya koyuyor. Wikoff, bu durumda gebe kadınların günlük yaşamlarında kafeinden uzak durmak zorunda kalmayacaklarına ve kahvelerini gönül rahatlığıyla içebileceklerine dikkat çekiyor.

ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRMA

Araştırmacılar bu çalışmaları elemeden geçirerek, kafein ile insan sağlığının beş farklı yönü -zehirlilik, kemik sağlığı ve kalsiyum alımı, kardiyovasküler etkiler (kan basıncı ve kalp atış hızını da içeren), davranışsal sağlık (baş ağrıları, duygudurum ve uykuyu içeren) ve üreme ile gelişme (doğurganlık, düşük ve doğum kusurları)- arasındaki bağlantıya odaklanan 426 çalışmayı değerlendirme kapsamına aldılar.

Bu çalışmaların tümü gözden geçirildiğinde, elde edilen sonucun genelde önceki araştırmalardan elde edilenden pek de farklı olmadığı görüldü. Buna göre, ABD nüfusunun yüzde 90’ından çoğu halihazırda günde 400 miligramın altında kafein tüketiyor.

Araştırmacılar kafeinin çocuklar üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmaların son derece kısıtlı olduğuna da dikkat çekiyorlar. Araştırmada halen geçerli olan önerilerde herhangi bir değişikliğe gidilmesine gerek duyulmadığı görülmekle birlikte, uzmanlar bu yaş grubuyla ilgili olarak çok daha kapsamlı çalışmaların gerekliliğine inanıyorlar. Amerikan Pediatri Akademisi çocukların kafeinli içeceklerden, özellikle de enerji içeceklerinden kaçınmaları gerektiği görüşünü uzun bir süredir savunuyor.

400 MG HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Araştırma kapsamındaki çalışmalarda kahve, çay, çikolata, kimi içecekler, besin destekleri gibi çeşitli kafein kaynaklarının ele alındığı, ancak bu kaynaklardan her birinin insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ayrı ayrı bir değerlendirmeye gidilmediği belirtiliyor. Ancak Health dergisi editörlerinden Dr. Roshini Raj, bir kişinin kafein alımı değerlendirilirken, o kişinin tükettiği tüm yiyecek ve içeceklerin hesaba katılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Örneğin, sade kahve bol miktarda antioksidanlar içerdiğinden kalp hastalıkları, felç ve şeker hastalığına yakalanma olasılığını azaltabilir. Oysa, gazlı içecekler ve bayılarak içtiğimiz o kahveli karışımlar çok yüksek düzeylerde kalori ve yapay tatlandırıcılar içerirken, enerji içecekleri de şeker ve sağlığa zararlı çok daha başka uyarıcılar içeriyor olabilirler.

Dr. Raj, günde 400 mg kafein tüketmenin güvenli olduğu söylense bile, bunun herkes için geçerli olduğu anlamına gelmediğini de vurguluyor.

Dr. Raj, kafeinin giderek bir bağımlılığa dönüştüğünü düşünen insanlara uykularını yeterince almaya özen göstermelerini, yorgunluktan yakınanların da bir uzmana danışarak bunun başka bir nedeni olup olmadığını araştırmalarını da öneriyor. İnsanların tümden doğal çözümlerle de zinde kalabileceklerine dikkat çeken Raj, kısa süre önce yapılan bir araştırmanın 10 dakika boyunca merdiven inip çıkmanın kişiye güç verme konusunda 50 miligramlık bir kafein hapından çok daha etkili olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Kaynak: Herkese Bilim Teknoloji