Kalbi durdurmadan mitrak kapak ameliyatı

14 Ocak 2021 Perşembe, 09:20

Nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikayetlerle kendini gösteren mitral kapak hastalıkları, günümüz şartlarında ilerleyen tıp teknolojilerinin sunduğu gelişmeler ile konforlu ve başarılı ameliyatlarla tedavi edilebiliyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, seçilmiş hastalarda kalp çalışıyorken mitral kapağı tamir etmek veya kapağı değiştirmenin artık mümkün olduğunu, hastaları kalp akciğer makinesine bağlanmak zorunda kalmadan, 3 santimetrelik bir kesi ile ameliyat edilebildiklerini söyledi.

Prof. Dr. Köksal, mitral kapak tedavileri için Avrupa ve Amerika‘da sunulan tüm seçenekleri, başarılı sonuçlarla Türkiye’de de uyguladıklarını vurguladı. Geçtiğimiz 5 yılda mitral kapak ameliyatları ile ilgili büyük gelişmeler yaşandığını anımsatan Köksal, ameliyatların büyük bir kısmını göğüs kafesini açmadan yapabilmenin hastalar ve hekim olarak ne kadar değerli olduğunu gördüklerini aktardı. Sağ veya sol koltuk altından, 4 santimetrelik küçük bir kesi ile neredeyse tüm mitral kapak ameliyatlarının yapılabildiğini anlatan Prof. Dr. Köksal, kalp çalışıyorken 3 santimetrelik kesi ile mitral kapak tamirinin, bu tedavilerin günümüzde geldiği en önemli nokta olduğunu belirtti. Köksal, şöyle devam etti:

“Mitral kapak ameliyatı olması gereken hastalar için hastaya özel sunulabilecek tedavi seçenekleri mevcut. Fakat küçük kesi ameliyatlarının bir adım ötesinde, seçilmiş hastalara kalbi durdurmadan yani kalp çalışıyorken sol meme altından mitral kapağı tamir etmek veya kapağı değiştirmek artık mümkün. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu teknik yenilikler için sıklıkla yaş ve kilo sınırı da bulunmuyor ve hastaları kalp akciğer makinesine bağlanmak zorunda kalmadan, 3 santimetrelik bir kesi ile ameliyat edilebiliyoruz. Koltuk altından 4 santimetrelik kesi ile yapılan mitral kapak tamirinde hastalarımıza iki sağlık avantajını birlikte sunuyorum. İlk olarak, kapağının tamir edilmesi ile hastamız kan sulandırıcı kullanmak zorunda kalmıyor ve özellikle genç kadınlarda ameliyat sonrası zor bir hamileliğin önündeki engel kalkıyor. Ayrıca ameliyatın koltuk altından yapılıyor olması hastalara daha erken normal hayatlarına dönme imkanı sağlıyor. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda ameliyat sonrası kan ihtiyacı azaldığı gibi enfeksiyon riski de minimuma iniyor.”