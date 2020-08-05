Kamu Başdenetçisi Malkoç: İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili 200'e yakın başvuru aldık
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur. Bu başvurular inceleme aşamasındadır" dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cibuti Ombudsmanı Dr. Kassim Issack Ousman ve Cibuti Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi'yi kabul etti. Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumu ile Cibuti Cumhuriyeti Arabuluculuk Kurumu arasında, ikili işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Malkoç, konuşmasında, Cibuti ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, 2 dost ülke ve halk arasındaki kardeşlik ilişkisi olduğunu söyledi. Malkoç, Cibuti ve Türkiye'nin, İslam medeniyetinin ortak coğrafyasında yer aldığını belirterek, imzalanan mutabakat metniyle hem ilişkilerin daha da sağlamlaşacağını hem de ombudsmanlıklar arasındaki dayanışmayı kuvvetlendireceğini ifade etti.
'2020 YILINDA 92 BİN BAŞVURU'
Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini raporlaştırdıklarını belirten Malkoç, şunları kaydetti:
"Kamu Denetçiliği Kurumu 2019'da, 12 ayda toplam 20 bin başvuru almışken, 2020 yılında bu başvuru sayımız 92 bini bulmuştur. Daha 7'nci aydayız. Bu şu demek oluyor; Yıl sonunda 100 bini geçeceğiz. Kısa zamanda bunların 65 bini karara bağlanmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur. Bu başvurular inceleme aşamasındadır. İncelemelerimiz belli bir noktaya gelmiştir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu olarak daha kararımızı vermiş değiliz. Bazı medya organlarında 'Kamu Denetçiliği Kurumu kararını açıkladı' diye bir bilgi var. Bunun düzeltilmesini arzu ediyoruz. İncelemelerimiz, araştırmalarımız bittiğinde, kararımızı basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız."
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Tam adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmış, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İstanbul’da imzaya açılması sebebiyle bu şekilde isimlendirilmiştir.
İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik her tür şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belgedir.
Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa Sözleşmesi olma niteliğini taşıyan Sözleşme, bugüne kadar Türkiye dâhil 34 ülke tarafından onaylanmıştır. Türkiye, Sözleşme’yi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştır. Böylece Türkiye sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olmuştur.
İstanbul Sözleşmesi’nde, sözleşmeyi parlamentolarından geçirmiş hükümetlerin kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin her türüyle mücadele etmek için bir dizi kapsamlı tedbir alması istenmektedir. Sözleşmenin her bir maddesinde şiddet eylemlerinin meydana gelmesinin önlenmesi, mağdurlara yardım edilmesi ve faillerin adalet önüne çıkartılması amaçlanmaktadır. Sözleşme, örneğin aile içi şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz ve psikolojik şiddet gibi, kadına yönelik farklı şiddet türlerinin suç olarak kabul edilmesini ve bunlara karşı yasal yaptırımlar getirilmesini gerekli kılmaktadır.
Video Haberler
- Beyrut'ta bir papaz patlamaya ayin sırasında yakalandı
- Beyrut Valisi patlamayı ağlayarak anlattı
- Lübnan'da büyük patlama!
- Kan donduran olay! Sunucuya tecavüz girişimi
- Eczaneye gelip, pompalı tüfekle ateş açtı
- Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı...
- Adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
- Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
- Deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar