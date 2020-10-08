Kanada'da tek kullanımlık plastik malzemeler yasaklandı
Kanada'da plastik poşet, pipet, çatal bıçak takımı ve diğer tek kullanımlık plastik malzemelerin kullanımı yasaklandı. Bu malzemelerin 2021 yılının sonuna kadar piyasadan kaldırılmış olacağı açıklandı.
Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Jonathan Wilkinson, federal hükümetin 2030 yılına kadar sıfır plastik atığa ulaşma planı kapsamında aldıkları yeni kararları açıkladı.
Bakan Wilkinson'un açıklamasına göre, plastik alışveriş poşetleri, pipetler, karıştırma çubukları, teneke kutulardaki içeceklerden altı paket halinde satılanları bir arada tutan plastik halkalar, çatal bıçak takımları ve geri dönüşümü zor plastiklerden yapılan strafor yiyecek kaplarının kullanımı yasaklandı. Bu listedeki ürünlerin 2021 yılının sonuna kadar piyasadan ve kullanımdan tamamen kalkması öngörüldü.
Bakan Wilkinson plastik atıkları azaltmanın önemini vurgularken, yasağın sadece küçük bir adım olduğunu belirtti. Wilkinson, "Size şunu söyleyebilirim, kullandığımız plastik ürünlerin sayısını düşünürseniz, yasak listesi bu ürünlerin küçük bir kısmıdır." ifadesini kullandı.
Kanada'da federal hükümet, 2030 yılına kadar sıfır plastik atık hedefine ulaşma çabalarının bir parçası olarak, diğer plastik ürünler için de minimum miktarda geri dönüştürülmüş malzeme içermelerini gerektirecek yeni standartlar geliştirdi.
Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Jonathan Wilkinson, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile mücadelede kullanılan plastik eldiven ve diğer koruyucu ekipmanları yasak kapsamına almadıklarını ancak bu ürünlerin geri dönüşümü için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.
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