Kanallara tavsiyede bulunan Ebubekir Şahin'e, İlhan Taşçı'dan tepki: "Canlı yayında biyolojik baba araştırmaları için de bekliyoruz"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, "Program akışlarına müdahale etmiyoruz, çünkü bu editöryal sorumluluk ve bağımsızlıktır. Biz onlara tavsiyelerde bulunacağız” yönündeki açıklamalarına RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan geldi. Taşçı, "Şahin’den bu duyarlılığı; çocukların biyolojik babalarının araştırıldığı, DNA testlerinin canlı yayınlarda açıklandığı programlarda göstermesini bekliyoruz" dedi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yılbaşı programlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Program akışlarına müdahale etmiyoruz, çünkü bu editöryal sorumluluk ve bağımsızlıktır. Biz onlara tavsiyelerde bulunacağız” dedi. İlhan Taşçı, bu açıklamanın, "bir yaşam biçimi dayatması" olduğunu ifade etti.
Şahin'in sözlerine ilişkin eleştirilerini dile getiren RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "İnsanların yaşam biçimine, televizyonların program içeriklerine hiçbir kişi ya da kurum müdahale edemez. Bugünlerde ekranlara siyasal bakış açılarıyla farklı gömlekler giydirilmeye çalışılsa da dayatılan yaşam biçimi; Türkiye televizyonculuğu ve ekranlarına dar gelmektedir" dedi.
RTÜK BAŞKANI'NA YASAYI HATIRLATTI
RTÜK Yasası’nın 6/1. maddesine dikkat çeken Taşçı, "RTÜK, yayın öncesinde programların içeriği konusunda televizyonlara tavsiye, talimat veya telkinde bulunamaz. RTÜK Yasası’nın 6/1. Maddesi, 'Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilmesini ve yayınların içeriğinin önceden denetlenmesini' yasaklar" açıklamasında bulundu.
SKANDAL YAYINLARA TAVSİYE YOK
RTÜK'ün bu yöndeki "tavsiyelerini" bazı programlarda yaşanan skandallar için de dile getirilmesi gerektiğini savunan Taşçı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yılbaşı program içeriklerine ilişkin “kişisel temennisini” dile getirmektedir. Şahin’den bu duyarlılığı; çocukların biyolojik babalarının araştırıldığı, DNA testlerinin canlı yayınlarda açıklandığı programlarda göstermesini bekliyoruz" dedi.
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