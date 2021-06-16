Kanser hastaları 2 aydır doktorsuz! Ölümlerden kim sorumlu olacak?

16 Haziran 2021 Çarşamba, 10:10

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, "Kanser hastalarının tedavi sürecinin zorlaşması ve hastaların yaşamlarının daha çok riske edilmesi nedeni ile meydana gelecek ölümlerden kim sorumlu olacaktır?" sorusunu yöneltti.

Demirtaş, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesiyle ilgili, “Zonguldak kanser hastalarının çok yüksek olduğu illerimizden biridir. TÜİK, 2020 yılı Haziran ayı verilerine göre; 2018-2019 yıllarında Zonguldak’ta 7 bin 633 kişi hayatını kaybetmiştir. 797 kişinin ölüm nedeni kanserdir. Yani Zonguldak’ta hayatını kaybeden her 10 kişiden 1’i kanser nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Bunun yanında, Zonguldak’ta tedavisi devam eden kanser hastası sayısı da son derece yüksektir. Böyle bir yerde 2 aydır onkolog yok" ifadelerini kullandı.

CHP’li vekil açıklamasında şunları kaydetti:

"TEDAVİDE SORUNLAR YAŞANIYOR"

Maden işçiliğinin yoğun olması, hava kirliliğinin yüksek olması gibi nedenlerle kanser vakalarının yüksek oranda görüldüğü Zonguldak’ta, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, uzun yıllardır, fedakarca çalışan, tek tıbbi onkolog olan Prof. Dr. Hüseyin Engin, nisan ayında istifa etmiştir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Tor, Prof. Dr. Hüseyin Engin’in istifanın gerekçesinin; “İlin ve üniversitenin karar vericilerinin onkoloji ünitesinin akademik personel ihtiyacını vakti ile yerine getirmemiş olması, ZBEÜ hastanesinin maddi ve manevi olarak hekimleri tatmin edemiyor olması, şartların iyileştirilmemesi bugün geldiğimiz sonucun ana nedenleri” olduğunu ifade etmiştir.

Bu istifadan sonra, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören kanser hastalarının tedavilerinde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Buna göre kanser hastalarının, belli aralıklarla aldıkları tedavilerin yürütülmesi ve bu tedavilerin sonuçlarının izlenmesi gibi önemli sorunlar vardır.

DEVLET HASTANESİNDE YOĞUNLUK

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi onkoloji biriminde yoğunluğun arttı. Zaten Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde de, şu an için bir onkolog görev yapmaktadır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ndeki kanser hastalarının da Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitmesi ile devlet hastanesinde çok büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Zonguldak’ta yoğun kanser vakalarının olduğu da düşünülecek olursa, tüm hastaların Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki bir onkolog tarafından tedavi ve izleme süreçlerinin yürütülmesi elbette ki imkansızdır. Bunun yanında Atatürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan onkoloğun da tayin olasılığının yüksek olduğu belirtilmektedir.

HASTALAR MAĞDUR

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ndeki tıbbi onkoloğun istifasının ardından, onkoloji servisinde tedavi gören hasta ve hasta yakınları; Prof. Dr. Hüseyin Engin’in istifasından hemen sonra bir açıklama yaparak, tedavilerini gerçekleştiren onkoloğu istifaya götüren her türlü sebebin ortadan kaldırılması için talepte bulunmuşlardır.

Bunun yanında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından, onkolog öğretim üyesi alınması için iki kez ilana çıkılmış ancak hiç kimsenin başvuru yapmaması nedeniyle halen hastanede onkolog ihtiyacı karşılanabilmiş değildir.

Uzman tıbbi onkolog atamasının yapılmaması, bu nedenle de kanser hastalarının tedavilerinin Zonguldak’ta yapılmaması sonucunda kanser hastalarının tedavi süreçleri zorlaşmakta ve hayatları riske atılmaktadır. Bu da hastaların mağdur olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tıbbi onkolog ataması ile onkoloji servisinde eksik bulunan diğer kadroların atamalarının acilen yapılması gerekmektedir.

KAÇ KANSER HASTASININ TEDAVİSİ YARIM KALDI?

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, şu soruları yöneltti:

1) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin onkoloji bölümüne kaç uzman doktor kadrosu vardır? Bu kadrolara uzman doktor alımı ne zaman yapılacaktır?

2) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından iki kere ilana çıkılmasına rağmen hiçbir uzman onkoloğun, bu kadro için başvuru yapılmamasının sebepleri nelerdir? Bu sebeplerin ortadan kaldırılmak için bir çalışma yapılmakta mıdır?

3) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, onkoloji bölümünde çalışacak uzman doktorları teşvik edecek ve çalışma koşullarını iyileştirecek bir çalışma yapmayı düşünmekte misiniz?

4) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, ayrı ayrı belirtilmek üzere; 2019 yılında, 2020 yılında ve 2021 yılında önergenin cevaplandığı tarihe kadar kaç kanser hastasının tedavisi yapılmıştır?

5) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin onkoloji bölümünde uzman onkolog olmadığına göre, kanser hastalarının tedavi sürecinin zorlaşması ve hastaların yaşamlarının daha çok riske edilmesi nedeni ile meydana gelecek ölümlerden kim sorumlu olacaktır?

6) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, onkoloji biriminde şu anda hemşire, teknik personel ve temizlik gibi alanlarda kaç kişi çalışmaktadır? Onkoloji servisinde personel eksikliği de var mıdır?

7) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi yarım kalan kaç kanser hastası bulunmaktadır?

8) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi yarım kalan hastaların kaçı 0-18 yaş grubunda, kaçı 65 yaş üzerindedir?

9) Bu hastalardan kaçı tedavi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne, kaçı çevre illerdeki hastanelere yönlendirilmiştir?

10) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi kanser hastalarının tamamına hizmet verebilecek akademik ve teknik kadro ile fiziki koşullara sahip midir?

11) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, onkoloji servisinde şu anda hemşire, teknik personel ve temizlik gibi alanlarda kaç kişi çalışmaktadır? Personel eksikliği var mıdır?