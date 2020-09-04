Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 27 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7'si muvazzaf 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen astsubay rütbesindeki 7’si aktif görevde olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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