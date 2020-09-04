Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 27 kişi hakkında gözaltı kararı

04 Eylül 2020 Cuma, 09:48

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen astsubay rütbesindeki 7’si aktif görevde olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



