Karamollaoğlu, Erdoğan'a yıllar önceki o konuşmasını hatırlattı

03 Şubat 2021 Çarşamba, 16:43

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Karamollaoğlu, özetle şunları söyledi:

GÜNDEMİ DEĞİŞTİREN GİRİŞİM

Sık sık söylemek ihtiyacını duyuyorum, Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Akıllarından şu geçiyor mu bilmiyorum. Bazı hakimler anayasayı çiğniyorlar. Anayasa mahkemesinin verdiği kararı, bir uç mahkeme ‘ben uygulamam’ diyor. İktidarda onu destekliyor. Bunu anayasanın içine yazarlarsa; yani ‘Anayasa her ne kadar her şeyin üstüne gibi gözükürse de Sayın Cumhurbaşkanı ilerde alacağı bir kararla Anayasaya da uyulmamasını uygun görür, anayasa o zaman kenara bırakılır Cumhurbaşkanının dediği olur’ bunu yazarlar. Hiç olmazsa anayasal bir hak kullanmış olur. Böyle bir yola gidecekler mi bilmiyorum yani komedi gibi geliyor. Ortak akıl diye uzun zaman bunlar dile getirilmişti. Şimdi artık ortak akıldan bahseden katılımcı, demokrasiden bahseden bir anlayış ortada yok. İktidarda ve iktidarın ortağında hiç yok. Bundan dolayı anayasa değişikliğini sadece gündemi değiştiren bir girişim olarak görüyorum.

BU KADAR GAFLET OLUR MU?

Milletimiz geçim sıkıntısı çekiyor. TÜİK rakamlarına göre, rakamlarla iktidar ‘sıkıntılar azaldı kimsenin derdi yok diyebiliyor. Bunu görmüyor muhalefet. Bunlar oturuyorlar saraylar, köşklerde birbirleriyle, bir yerden beş maaş alan öbür taraftan üç maaş alan insanlar oturmuşlar, ‘nasıl oluyor bu memlekette geçim sıkıntısı var. Nasıl bunu ileri söylüyorlar’ diye aralarında konuşuyorlar. Yahu bu kadar gaflet olur mu be, kaç kişisiniz siz?

ÇİFTÇİ PERİŞAN

Çiftçimiz perişan. Çiftçimiz artık borçlarını ödeyemez hale geldi. Yüksek faizli krediler çiftçimizin belini büktü. Ama iktidar öyle bir politika uyguluyor ki yasada yazılan hükmü bile yerine getirmiyor. Daha baştan kendi yaptıkları kanuna uymayanlar ‘efendim paramız var da mı vermiyoruz?’ Var da vermiyorsunuz. Var olan parayı, başka yerlere harcıyorsunuz. Saray deyince kızıyorsunuz ama, isterseniz adına külliye deyin, isterseniz ‘bu külliyeden kümes bile olmaz deyin’ ama oralara para harcıyorsunuz. Betona döküyorsunuz parayı, asfalta döküyorsunuz, bilmem inşaat demirine, kalıbına harcıyorsunuz, olmaz. Ama çiftçiye vadettiğiniz parayı ödeyemiyorsunuz, vermiyorsunuz. Vermediğiniz için çiftçi perişan.

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ

Bizim inanç temellerimize saygısızlık kesinlikle yapılmamalı. Ama bir zamanlar biz İstanbul’da yapılan gösterilerde bazı camilerde içki içildiği iddiaları ortaya atıldı. Bu kadar alçalmayın. Bunu yapan varsa şerefsizin kendisidir. Onu hemen söyleyeyim. Ama böyle bir hadise yokken varmış gibi gösterip halkı başka yönden galeyana getirmekte, o içkiyi içen varsa onun kadar alçalır. Doğru olmaz. Eğitim görevlileri de öğrenciler de hızlı bir terfi ve tayin silsilesine itiraz ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı bundan birkaç sene önce, 19 Mayıs’ta yaptığı konuşmada, ‘iktidara boyun eğmeyin, dik durun, görüşlerinizden taviz vermeyin’ böyle diyordu. İşte o genler de o çağrıya cevap verdiler. ‘Dik duruyoruz, boyun eğmiyoruz’ dediler. Şimdi siz diyorsunuz ki bunların hepsi suçlu, yapmayın. Sizin çağrınıza cevap veriyor o gençler. Siz çağırdınız onları.