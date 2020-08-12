Karayalçın ve Çetin, İnce görüşmesini detaylarını Cumhuriyet'e anlattı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:29

Muharrem İnce'nin 13 Ağustos Perşembe günü yapacağı basın toplantısından önce parti adına Muharrem İnce'yle görüşmeye giden SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin Muharrem İnce'nin Ankara Yaşamkent'teki ofisinde gerçekleşen görüşmenin detaylarını Cumhuriyet'e anlattı.

"CHP'YE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ VAR"

Parti birliği ve bütünlüğünü korumak istediklerini, bu sebeple konu hakkında parti adına kendilerini görevlendirdiklerini belirten Karayalçın, "Görüşme gayet dostça bir görüşmeydi. 2 saate yakın sürdü. Ortak bir sürü anılarımız var bunlardan bahsedildi. Elbette ana mesaj partinin birlik ve beraberliğiydi. Hepimizin CHP'ye karşı taşıdığı sorumluluklar var ve bunlarla ilgili hepimizin yerini bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KARAYALÇIN: PARTİYLE BAĞLARINI KOPARACAK AÇIKLAMALAR YAPMA

Cumhuriyet Halk Partisi, köklü ve parti gelenekleri olan bir parti. Bu tarz yaşadığımız olaylarda da partinin büyükleri, abileri kendilerini her zaman birleştirici olarak görevlendirirler. Bizde bu süreçte Hikmet Bey'le kendimizi görevlendirdik. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu şu süreçte bu tarz tartışmalara ve olaylara gerek olmadığını düşünüyoruz. Ben kendi açımdan Muharrem Bey ile görüşmemizin gayet iyi geçtiğini düşünüyorum.

Muharrem İnce'ye, "Masayı devirme, masayı devirecek açıklamalar yapma, partiyle köprüleri atma" dediğini belirten Karayalçın, "Partiyle ve genel başkan Kılıçdaroğlu'yla köprüleri atacak ifadeler atmasından kaçınmasını önerdik. Parti hukukunun ihlal edilmesini istemeyiz. Muharrem İnce CHP'nin öz evladıdır. Bu partinin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Daha ötesi olabilir mi? Disipline sevk edilmek geri dönüşü olmayan bir şeydir. Genel başkanlar ve parti yönetimleri geçicidir ancak Cumhuriyet Halk Partisi kalıcıdır. O nedenle partiyle bağlarını koparacak şekilde açıklamalar yapmasına gerek olmadığını söyledik. " şeklinde konuştu.

"2018'İ BIRAK, 2023'E ODAKLAN"

İnce'nin geleceğe odaklanması gerektiğini söyleyen Karayalçın, ben öyle sanıyorum ki Muharrem Bey en geç 3 yıl içinde yapılacak bir seçim için kendisini CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı olarak görüyor ve bunun için çalışmalar yapacak. Her yerde yarınki basın toplantısında 2018 seçim gecesine dair açıklamalar yapacağı söyleniyordu. Ben kendisine de söyledim, 2018'i bırakıp, 2023'e odaklanmak gerekiyor. Gelecekte de kendisinin yeri yine CHP'dir. Geçmişin olaylarıyla kamuoyunu oyalamaya gerek yok. Bana göre en önemli şey şu anda budur. Muharrem Bey Türkiye'nin her yerini dolaşacağını söylüyor. Bence kendisini 2023 seçimlerine hazırlıyor." şeklinde konuştu.

ÇETİN: BİZ ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK

Muharrem İnce'nin yapacağı basın toplantısında partiye ve İnce'nin kendisine zarar gelmesini istemediklerini belirten Hikmet Çetin ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Partide her zaman haksızlıklar olabilir, Muharrem Bey de kendince haksızlığa uğramıştır ancak artık geleceğe odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz üstümüze düşen görevi yerine getirdik. Artık bundan sonrası genel başkanda ve Muharrem İnce'de. Umuyorum partimiz ve Muharrem Bey adına her şey çok güzel olur. "