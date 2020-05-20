Kargo şirketinde 50 çalışan karantina altına alındı

10 çalışanında koronavirüs tespit edilen kargo şirketinin 50 çalışanı karantinaya alındı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2020 Çarşamba, 23:22

Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.


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