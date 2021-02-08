Kartal Kaymakamlığı'ndan gösteri ve yürüyüş yasağı

08 Şubat 2021 Pazartesi, 09:14

İstanbul'un Kartal Kaymakamlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasına karşın başlatılan protestolarda gözaltına alınanlar için yapılan toplanma çağrısının ardından ilçede 7 gün boyunca tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 08.02.2021 Pazartesi günü ilçemizde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır.

İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 08.02.2021 gününden itibaren yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.”