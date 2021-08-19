Kartal'da restoran alev alev yandı

Kartal'da bir restoranda başlayarak, bitişiğindeki hurdalık alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA
19 Ağustos 2021 Perşembe, 12:06
Kartal'da restoran alev alev yandı
Abone Ol google-news

Esentepe Mahallesi D-100 yan yolda bulunan balıkçı restoranının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki hurda deposuna da sıçradı.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler