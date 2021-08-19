Kartal'da restoran alev alev yandı
Kartal'da bir restoranda başlayarak, bitişiğindeki hurdalık alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi D-100 yan yolda bulunan balıkçı restoranının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki hurda deposuna da sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.
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