Kasabian’ın solisti Tom Meighan gruptan ayrıldı
Rock grubu Kasabian’ın kurucu üyelerinden Tom Meighan 23 yıldan sonra gruptan ayrıldığını açıkladı.
“Fire”, “LSF” ve “Empire” gibi hit şarkılarıyla tanınan Kasabian’ın kuruluşundan bu yana solistliğini yapan 39 yaşındaki İngiliz müzisyen Tom Meighan’ın ayrılığı grup tarafından yapılan bir basın açıklamasıyla duyuruldu.
Açıklamada bu ayrılığın herkes tarafından ortak alınan bir karar olduğu vurgulanırken “Tom bir süredir kişisel problemlerle boğuşuyordu ve bu da onun davranışlarını etkilemeye başlamıştı” dendi.
Açıklamada ünlü şarkıcının “şu noktadan itibaren tüm enerjisinin hayatanı bir düzene sokmak için harcayacağı” belirtilirken bunun dışında bir yorum yapılmayacağı da eklendi.
Kasabian 2010 yılında prestijli Brit Ödüllerinde En İyi Britinyalı Grup ünvanını almıştı. 2014 yılında Glastonbury’de headline olan topluluk 1997’den bu yana 5’i listebaşı olan 6 albüm kaydetmişti.
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