Kasım 2020’de genel işsizlik oranı yüzde 12.9 olurken gençlerde yüzde 25.4’e çıktı

11 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İşgücü İstatistikleri, Kasım 2020” raporu, Türkiye genelinde işsizlik ve istihdam sorununun artarak devam ettiğini gösterirken bu durum gençlerde daha yakıcı hale geldi.

- TARIM DIŞI YÜZDE 14.8: Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım 2020’de 2019’un aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0.4 puanlık azalışla yüzde 12.9 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı da 0.6 puanlık azalış ile yüzde 14.8 oldu.

- İSTİHDAM AZALIYOR: İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişi, istihdam oranı 2.7 puanlık azalışla yüzde 42.9 oldu. İşgücü sayısı da 1 milyon 406 bin kişi azalarak 31 milyon 71 bin kişi, işgücüne katılma oranı 3.2 puanlık azalış ile yüzde 49.3 olarak gerçekleşti.

- ‘KADIN’DA YÜZDE 30.6: 15- 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise Kasım 2019’a göre 0.9 puanlık artışla yüzde 25.4. Bu oran kadınlarda yüzde 30.6, erkeklerde yüzde 22.7. Gençlerde istihdam oranı 3 puan azalarak yüzde 29.6, işgücüne katılma oranı 3.6 puan azalarak yüzde 39.6 oldu. Ayrıca ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı ise 1.9 puanlık artışla yüzde 27.1’e yükseldi.

İŞ BULMA ZORLAŞTI

- 1.7 MİLYON ÜMİTSİZ: İşgücüne dahil edilmeyenler arasında gösterilen ve bu nedenle işsiz sayılmayan kesimde olan “iş bulma ümidi olmayanlar”ın sayısı geçen bir yılda 715 bin kişiden 1 milyon 674 bin kişiye çıktı. Bu veriyi de kapsayan “iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar”ın toplam sayısı ise 2 milyon 226 binden 4 milyon 832 bin kişiye çıktı.

- GERÇEK ORAN YÜZDE 28.8: ILO’ya göre hesaplama yapan ve salgına dikkat çeken DİSK-AR ise “TÜİK’in dar tanımlı işsizlik verisi gerçeği yansıtmıyor. Gerçek işsizlik yüzde 20.1’den yüzde 28.8’e, gerçek işsiz sayısı 6 milyon 985 binden 10 milyon 382 bin kişiye çıktı. İşbaşında olanlar 2.2 milyon azaldı. Covid19’un yarattığı istihdam depremi sürüyor” açıklaması yaptı.

- GENÇ İŞSİZLER PLATFORMU: Eğitim düzeyinin artması, iş bulmanın zorlaşması ve ortalama ömrün uzaması nedeniyle gençlerle ilgili sınırı 35 yaş olarak belirleyen platform, verilerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “15-34 yaş arasında 2 milyon 429 bin genç, dar tanımlı işsizdir. Ümidini yitirmiş, yeni başvuru yapmayanlar ve yalnızca mevsimlik çalışanlar da eklendiğinde geniş tanımlı genç işsiz 4 milyon 607 bine çıkıyor.”