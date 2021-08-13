Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi!

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 kişi yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 18:11
Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi!
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Sağanak yağış nedeniyle 2 gün önce Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin acı bilançosu artıyor. Daha fazla can kaybı meydana gelmemesi için tahliye çalışmaları hızlandırılırken, kayıp vatandaşların ise aranmasına devam ediliyor.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 31'E YÜKSELDİ 

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, yaşanan sel nedeniyle toplamda 17 olarak açıklanan can kaybının ardından, son olarak Kastamonu’da 29, Sinop’ta da 2 kişi olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

AFAD'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir."

BARTIN'DA KAYIP BİR KİŞİ ARANIYOR

Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları da devam ediyor.


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