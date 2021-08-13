Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi!

Sağanak yağış nedeniyle 2 gün önce Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin acı bilançosu artıyor. Daha fazla can kaybı meydana gelmemesi için tahliye çalışmaları hızlandırılırken, kayıp vatandaşların ise aranmasına devam ediliyor.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 31'E YÜKSELDİ

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, yaşanan sel nedeniyle toplamda 17 olarak açıklanan can kaybının ardından, son olarak Kastamonu’da 29, Sinop’ta da 2 kişi olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.