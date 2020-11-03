Kastamonu'da kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor

03 Kasım 2020 Salı, 13:21

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Beldeğirmen köyünde ikamet eden Ümmühan Göçmen, iddiaya göre kestane toplamak için evinden ayrıldı. Göçmen'den bir daha haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla başlatılan arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Ekipler geçtiğimiz günlerde, köyün ormanlık alanında Göçmen'in kestaneleri koymak için yanında götürdüğü çantayı bulmuştu.



Jandarma asayiş ve jandarma komando timlerinden oluşan 40 kişilik ekibin yanı sıra birer iz, arama kurtarma ve kadavra köpeği ile arama çalışmalarına devam ediliyor.

Arama çalışmalarına köy sakinleri de destek veriyor.

Bozkurt ilçesinde 24 Ekim'de kestane toplamaya çıkan ancak eve dönmeyen Ümmühan Göçmen'in yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) arama çalışması başlatmıştı.