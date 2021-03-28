Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi

28 Mart 2021 Pazar, 14:19

İnebolu Kaymakamlığı, yüz yüze eğitimle ilgili olarak bir son dakika kararı aldı. Buna göre Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası İnebolu Kaymakamlığından yazılı olarak yapılan açıklamada, 29 Mart 2021 Pazartesi tarihinden itibaren ortaöğretim okullarının 9, 10 ve 11. sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "29 Mart Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim okullarının 9, 10 ve 11. sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, işletmelerde beceri eğitimine gidecek yoğunlaştırılmış eğitim gören öğrencilerin not işlemlerinin maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak 23 Nisan'a kadar tamamlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.