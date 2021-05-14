Kayalara çarpan lüks yattaki 6 kişiyi balıkçılar kurtardı
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Knidos Burnu yakınlarında kıyıya fazla yaklaşınca kayalara çarpıp, su alan lüks yattaki 6 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Bodrum'dan Marmaris'e seyir halinde olan, içinde 6 kişinin bulunduğu 14 metre uzunluğundaki 'Çaypo' isimli lüks yat, saat 06.00 sıralarında, Datça Yarımadası Knidos Burnu yakınlarında kıyıya fazla yaklaşınca kayalara çarptı.
Hasar gören ve su alarak, yarısına kadar batan yat için bölgede avlanan balıkçılar harekete geçti.
Balıkçılar, teknenin kaptanı ve mürettebatından 1 kişi ile 4 yolcusunu kendi teknelerine aldı.
Trol teknesine yedekledikleri yatı Palamutbükü sahiline kadar çekerek getiren balıkçılar, daha sonra avlanmak üzere tekrar bölgeye döndü.
Sahil Güvenlik ekipleri de kayalıklara çarparak, hasar gören tekne kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.
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