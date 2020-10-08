Kayseri Valisi: Sigara içme bahanesiyle maske çıkarmaya müsaade etmeyeceğiz
Kayseriİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetime katılan Vali Şehmus Günaydın, "Bazı vatandaşlarımız sigara içme bahanesiyle maskelerini çıkarıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte halkın yoğun olduğu Düvenönü ve 27 Mayıs caddelerinde gerçekleştirilen koronavirüs denetimine katıldı.
Denetim öncesi açıklama yapan Vali Günaydın, kentte koronavirüsle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne dikkat çekerek, "Bütün müdürlerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz sahada aktif olarak denetimlerini yapıyor. Şehrimizde alınan tedbirlerle vaka sayısında önemli bir gerileme kaydettik. Ancak, bu durum bizi rehavete sokmasın. Yine akraba ziyaretlerimiz, komşu ziyaretlerimizi erteleyelim. Vatandaşlarımız maske ve hijyen kurallarına genel anlamda dikkat ediyor. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem yapılıyor. Bazı vatandaşlarımız sigara içme bahanesiyle maskelerini çıkarıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sigara sağlığa zararlı olduğu gibi maske çıkararak insanların sağlığını riske etmek de kimsenin hakkı değildir" diye konuştu.
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