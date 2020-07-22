Kayseri'de öğrenciler müdür yardımcısını ölü buldu

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:34

Edinilen bilgiye göre Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlen TYT kursu için okulu açan Müdür Yardımcısı Mustafa Sümer, odasında rahatsızlandı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 46 yaşındaki müdür yardımcısının odasında hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi alan Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden Mustafa Sümer'in cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili işlem başlatıldı.