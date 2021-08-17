Kaza yapan araçlara yardım için duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Kastamonu’da 3 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında baba ve 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kastamonu-Tosya karayolu Doğu Çevre Yolunda Hüseyin E. idaresindeki otomobil ile Nihat T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören TIR şoförü 38 yaşındaki Salim Y. ise yolda durarak başka kazalar olmaması için önlem almak istedi.
Bu sırada kazayı fark edemeyen Satı D. idaresindeki otomobil, TIR'ın altına girdi. Kazada, baba Satı D. otomobil içerisinde sıkışırken 12 yaşındaki Umut D. otomobilden fırlayarak asfalta savruldu. Feci kazada baba Satı D. ve oğlu Umut D. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Hüseyin E. (23), Murat Ç. (30) ve Nihat T. (42), ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kastamonu-Ankara karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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