Kemal Doğulu: Babam bize güvenip her yere borç yapmış

15 Eylül 2021 Çarşamba, 17:38

Kemal Doğulu, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına katıldı. Doğulu, iş ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Doğulu, "Çocuklara küçükken sorarlar, 'ne olmak istiyorsun? Kimi polis, kimi doktor istiyorum’' der. Ben 'kuaför olacağım' derdim hep. Sonra kız kardeşim oldu, onun üzerinde geliştirdim kendimi. Amerika'ya gidecektim. Vize işlemleri sırasında vazgeçtim. İstanbul’da kaldım. Eğer babamı dinleyip Amerika’ya gitseydim şu an Scarlett Johansson'la kankaydım. İlla ben bir şey olurdum, bastırılamaz bir içgüdü var içimde. Burada olmaktan da mutluyum" dedi.

"BABAM VEFAT EDİNCE ORTAYA ÇIKTI…"

Bir dönem kardeşleriyle birlikte reddi miras başvurusunda bulunan Kemal Doğulu, "Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu anlamıyordu, son dönemde. İki tane ünlü oğlu var, para geliyor bir şekilde… Anneme ve babama bizim tarafımızdan maaş bağlandı. Bu para bir süre sonra yetmemeye başlıyor, bizim bundan haberimiz yok. Krediler alınmış etrafta borç yapılmış... Vefat edince ortaya çıkınca bizim hesaplarımız bloke edildi. Biz de reddi miras yaptık kardeşlerimle. Zaten bir mirası yoktu 'bir de borçlarını ödemeyelim' dedik. Babamın işle ilişkisi bozuk bir insandı. Bildim bileli hep geçici işlerde çalıştı, gemi işine girdi. New York’ta mülteci oldu" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Maddi zorluklar nedeniyle küçük yaşlarda kardeşiyle birlikte çalışmaya başlayan Doğulu, "Ben çocukken bile farkındaydım olayların. Ben, Kadir küçük yaşta çalışmaya başladık. Evde bir baba figürü yoktu, sonra ben üstlenmek zorunda kaldım. İstanbul’a geldikten sonra hepsini teker teker yanıma aldım. Benim çalışmaktan başka bir lüksüm yoktu. Hep çalışmak zorundaydım hala da çalışmak zorundayım. Sağ olsun babam sayesinde biraz azimli oldum! Para kazanma hırsım yoktu 'sadece aileme bakayım' derdindeydim. Mersin'de kimse kalmadı annem de artık İstanbul’da yaşıyor" diye konuştu

"İNTİHAR ETMEDİM"

2017 yılında oturduğu evin merdivenlerinden düşüp, ölüm tehlikesi atlatan ünlü isim 'intihar etti' haberlerini yalanladı.

Doğulu, "Cihangir’de bir evde oturuyordum. Dükkanda randevularım vardı. Hazırlandığımı hatırlıyorum… Eski bir binada oturuyordum, yekpare merdivenleri vardı. Daha önce de düşüp bacağımı kırmıştım. Ne olduysa, hatırlamıyorum üç kat düşmüşüm. Üç saat sonra bulunuyorum. O sırada kan kaybından kalbim duruyor, 20 gün yoğun bakımda yatıyorum" dedi.