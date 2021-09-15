Kemal Doğulu: Babam bize güvenip her yere borç yapmış
Şarkıcı, fotoğrafçı ve stilist Kemal Doğulu, hayatına dair bilinmeyenleri Armağan Çağlayan'ın programında anlattı. Bir dönem kardeşleriyle birlikte reddi miras başvurusunda bulunan Doğulu, "Babam sağ olsun son dönemde paranın ne demek olduğunu anlamıyordu" dedi.
Kemal Doğulu, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan 'Dur
Bi Dinle' programına katıldı. Doğulu, iş ve özel hayatıyla ilgili merak
edilenleri anlattı.
Doğulu, "Çocuklara küçükken sorarlar, 'ne olmak
istiyorsun? Kimi polis, kimi doktor istiyorum’' der. Ben 'kuaför olacağım'
derdim hep. Sonra kız kardeşim oldu, onun üzerinde geliştirdim kendimi.
Amerika'ya gidecektim. Vize işlemleri sırasında vazgeçtim. İstanbul’da kaldım.
Eğer babamı dinleyip Amerika’ya gitseydim şu an Scarlett Johansson'la
kankaydım. İlla ben bir şey olurdum, bastırılamaz bir içgüdü var içimde. Burada
olmaktan da mutluyum" dedi.
"BABAM VEFAT EDİNCE ORTAYA ÇIKTI…"
Bir dönem kardeşleriyle birlikte reddi miras başvurusunda
bulunan Kemal Doğulu, "Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu
anlamıyordu, son dönemde. İki tane ünlü oğlu var, para geliyor bir şekilde…
Anneme ve babama bizim tarafımızdan maaş bağlandı. Bu para bir süre sonra
yetmemeye başlıyor, bizim bundan haberimiz yok. Krediler alınmış etrafta borç
yapılmış... Vefat edince ortaya çıkınca bizim hesaplarımız bloke edildi. Biz de
reddi miras yaptık kardeşlerimle. Zaten bir mirası yoktu 'bir de borçlarını
ödemeyelim' dedik. Babamın işle ilişkisi bozuk bir insandı. Bildim bileli hep
geçici işlerde çalıştı, gemi işine girdi. New York’ta mülteci oldu"
ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"
Maddi zorluklar nedeniyle küçük yaşlarda kardeşiyle birlikte
çalışmaya başlayan Doğulu, "Ben çocukken bile farkındaydım olayların. Ben,
Kadir küçük yaşta çalışmaya başladık. Evde bir baba figürü yoktu, sonra ben
üstlenmek zorunda kaldım. İstanbul’a geldikten sonra hepsini teker teker yanıma
aldım. Benim çalışmaktan başka bir lüksüm yoktu. Hep çalışmak zorundaydım hala
da çalışmak zorundayım. Sağ olsun babam sayesinde biraz azimli oldum! Para
kazanma hırsım yoktu 'sadece aileme bakayım' derdindeydim. Mersin'de kimse
kalmadı annem de artık İstanbul’da yaşıyor" diye konuştu
"İNTİHAR ETMEDİM"
2017 yılında oturduğu evin merdivenlerinden düşüp, ölüm
tehlikesi atlatan ünlü isim 'intihar etti' haberlerini yalanladı.
Doğulu, "Cihangir’de bir evde oturuyordum. Dükkanda randevularım vardı. Hazırlandığımı hatırlıyorum… Eski bir binada oturuyordum, yekpare merdivenleri vardı. Daha önce de düşüp bacağımı kırmıştım. Ne olduysa, hatırlamıyorum üç kat düşmüşüm. Üç saat sonra bulunuyorum. O sırada kan kaybından kalbim duruyor, 20 gün yoğun bakımda yatıyorum" dedi.
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