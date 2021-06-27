Kemal Kılıçdaroğlu biyografisine yeni bir bilgi ekledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'da biyografisine yeni bir bilgi ekledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gençlere hitap eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter biyografisine "Gençlerin demokrat amcası" sıfatını ekledi.
Kılıçdaroğlu'nun Twitter biyografisi "Gençlerin demokrat amcası" sıfatını ekledikten sonra şöyle görünmeye başladı:
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