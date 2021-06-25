Minikler talep etti, Kılıçdaroğlu hemen talimat verdi

25 Haziran 2021 Cuma, 17:32

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de Ödemiş Katı Atık Entegre Tesisi ve Bornova Aşık Veysel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun ardından Çiğli'de İklim Duyarlı Tarım Merkezi'ni (İZTAM) açtı. Merkez girişinde çocukların karşıladığı Kılıçdaroğlu, bahçeye diktiği zeytin fidanına can suyu verdi.

TARIMDA DOĞRU YÖNTEMLER

Kılıçdaroğlu'na genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç'un yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 milyon 281 bin TL'lik bütçe ile iklim değişikliği nedeniyle gelecekte yaşanabilecek kuraklığa karşı tarımda doğru yöntemlerin belirlenip uygulanması amacıyla kurulan merkezde detaylı inceleme yaptı, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

MİNİKLERDEN PARK TALEBİ





Kılıçdaroğlu merkez girişinde miniklerin sürpriz talebiyle de karşılaştı. Çiğli Maltepe Mahallesi'nde boş bir alanda park kurulması için aralarında imza toplayan çocuklar, isteklerini Kılıçdaroğlu'na da iletti. Miniklerin kendi tasarladığı parkın resimlerini inceleyen Kılıçdaroğlu'nun onayı ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, park için hemen girişimleri başlatacaklarını söyledi.