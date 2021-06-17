Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya tepki: Bu senaryoyu daha önce yaşadık

17 Haziran 2021 Perşembe, 14:17

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen provokatif saldırı nedeniyle, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla aradı.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından da saldırıyı lanetledi.

"HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın!

Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. @HDPgenelmerkezi camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."