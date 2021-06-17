Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya tepki: Bu senaryoyu daha önce yaşadık
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen provokatif saldırı nedeniyle, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla aradı.
TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından da saldırıyı lanetledi.
"HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın!
Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. @HDPgenelmerkezi camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Video Haberler
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- TRT'den maç oynanırken 'Erdoğan' gafı
- Memleket Partisi'nde toplu istifa
- 'Erdoğan ilk kez kaybetti'
- TRT maçı fırsat bildi, Kanal İstanbul propagandası yaptı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Zirve çatlak yarattı
- Peker'den Azerbaycan mesajları
- Ahmet Hakan ve SBK ilişkisi hakkında çarpıcı iddia
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle
- TRT spikeri çileden çıktı, o futbolcuları sert eleştirdi