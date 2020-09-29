Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'YEP' yorumu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, artan döviz kuruyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı’nı açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, artan döviz kuruyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı’nı açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Beş gündür bekliyorum. Vatandaşları tebaası sayan ‘sarayın kibirli adamı’ ve ‘sosyete damadı’ ne diyecek diye”
Beş gündür bekliyorum…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2020
Vatandaşları tebaası sayan “Sarayın Kibirli Adamı” ve “Sosyete Damadı” ne diyecek diye… pic.twitter.com/mSq8vEESMh
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