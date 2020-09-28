‘Kendimizi savunma hakkımız var’ diyen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Saldırıya yanıt veriyoruz

28 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ cephe hattında Azerbaycan’a yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıya karşı yanıt verdiklerini belirterek “Biz Türkiye’nin her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Fakat bizim şu anda Türkiye’den bir talebimiz yoktur” dedi.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ cephe hattında dün sabah yaşanan çatışmalarla ilgili Cumhuriyet’e konuşan İbrahim, “Ermenistan bize karşı bu provokasyon eyleminde bulunarak saldırdı, sivil ve asker şehitlerimiz var. Tüm cephe boyunca bizim bu saldırıya karşı cevabımız devam ediyor ve devam edecektir” dedi.

Azerbaycan’ın meşru savunma hakkını kullandığını söyleyen İbrahim, “Azerbaycan’ın hem uluslararası hukuk hem de hem BM şartı çerçevesinde kendini savunma hakkı vardır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMKB) Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çıkmasını talep eden 1993’te aldığı 4 kararı vardır. Aynı zamanda diğer uluslararası örgütlerin de benzer kararları ve çağrıları vardır. O açıdan Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarmak için tam hakkı ve hukuku vardır. Azerbaycan hiçbir zaman bununla ilgili düşüncelerini gizlememiştir” diye konuştu.

Türkiye’den somut destek talepleri bulunup bulunmadığıyla ilgili de konuşan İbrahim, şunları kaydetti: “Bizim Türkiye’den hiçbir zaman bir talebimiz olmadı. Biz zaten kardeşiz, tek millet iki devletiz. Biz Türkiye’nin her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Fakat bizim şu anda Türkiye’den bir talebimiz yoktur. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında zaten ‘Azerbaycan bu meseleyi nasıl çözmek istiyorsa biz de o çözüme destek vereceğiz’ diyerek, bir açıklama yaptı. Biz biliyoruz ki biz ne yapacaksak Türkiye de kuşkusuz bu politikalara destek verecektir.”

‘RUSYA’DAN ADALETLİ TUTUM BEKLİYORUZ’

Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde Azerbaycan’ın yanında durduğunu söyleyen İbrahim, “Biz kuşkusuz tek millet, iki devletiz. Fakat Türkiye aynı zamanda hakkın, adaletin yanında olmuştur. Türkiye’nin, Azerbaycan’ın yanında olması bu tutum doğrultusundadır. Türkiye, 1993’te Ermenistan’ın Azerbaycan’ın topraklarını işgal etmesinin ardından BMGK’nin Azerbaycan topraklarındaki işgalin sona erdirilmesine yönelik kararlarının ardından Ermenistan’la sınırını kapatmıştır. Bu tutum da uluslararası hukuk doğrultusundadır” dedi.

Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında Rusya’nın tutumunu da değerlendiren İbrahim, “Rusya ve Ermenistan aynı güvenlik örgütünün üyeleridir. Son 2 ayda Rusya’dan farklı coğrafyalar üzerinden Ermenistan’a silahların gittiğini de biliyoruz. Bunlar bir olgu. Aynı zamanda Rusya, bizim komşu ve dost devletimizdir. Biz Rusya’dan, Türkiye’nin yaptığı gibi adaletli ve uluslararası hukuka uygun bir tutum bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İbrahim, son dönemde Suriye’den silahlı muhalif savaşçıların Azerbaycan’a götürüldüğü iddialarını da “Ermenistan’ın kendi yaptığı işleri gizleme çabası” olarak nitelendirerek “Son dönemde Suriye’den Ermenistan’a PKK terör örgütü üyeleri geçmiştir. Ermenistan kendi yaptığı işlerin üstünü örtmek için propaganda aygıtını kullanarak bu tür iddialar ortaya atıyor. Bu gibi iddiaları farklı devletlerdeki basın içindeki güçlerini kullanarak Azerbaycan’a yönelik bu iddiaları ortaya atıyorlar ve kendilerinin yaptığı bu tür işleri gizlemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.