Kennedy’den sonra bir ilk: Kardeşini Beyaz Saray’dan uğurladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın hayatını kaybeden kardeşi Robert Trump için Beyaz Saray'da cenaze töreni düzenlendi. Tören, 57 yıl önce suikaste kurban giden eski ABD Başkanı Kennedy'nin cenaze töreninden sonra, Beyaz Saray'da düzenlenen ilk tören oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 71 yaşındaki kardeşi Robert Trump'ın hayatını kaybetmesinin ardından, Beyaz Saray'da cenaze töreni düzenlendi.
Tören, 1963 yılında suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy için düzenlenen törenin ardından Beyaz Saray'daki ilk cenaze töreni oldu.
CNN International’ın haberine göre katılımcı sınırı getirilen törende 150 kişi hazır bulundu.
Başkan Trump’ın cenaze ve tören masraflarını özel olarak karşıladığı öğrenildi.
Başkan Trump ve eşi Melania Trump, Robert Trump'ın tabutuna cenaze aracına kadar eşlik etti.
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