Kennedy’den sonra bir ilk: Kardeşini Beyaz Saray’dan uğurladı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:21

ABD Başkanı Donald Trump'ın 71 yaşındaki kardeşi Robert Trump'ın hayatını kaybetmesinin ardından, Beyaz Saray'da cenaze töreni düzenlendi.

Tören, 1963 yılında suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy için düzenlenen törenin ardından Beyaz Saray'daki ilk cenaze töreni oldu.

CNN International’ın haberine göre katılımcı sınırı getirilen törende 150 kişi hazır bulundu.

Başkan Trump’ın cenaze ve tören masraflarını özel olarak karşıladığı öğrenildi.

Başkan Trump ve eşi Melania Trump, Robert Trump'ın tabutuna cenaze aracına kadar eşlik etti.