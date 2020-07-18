Kenter tiyatrosuna AKP engeli

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 11:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta Tiyatrocu Yıldız Kenter'in cenaze töreninde yaptığı konuşmada "Bu güzel toprakların ruhunu yansıtan bir insandan bahsediyoruz. Hayatını tiyatroya adamış, sanata adamış, bu ülkeye adamış bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu güzel tiyatronun varlığını bize emanet etmiş birinden bahsediyoruz. Ailesiyle başlatmış olduğumuz sürecin sağlığına yetişmesini çok arzu ederdik. Ama en hızlı şekliyle, yine alkışlarınızın dinmeyeceği bir salonu İstanbul şehrine hızlıca hediye etmek istiyoruz." demişti.

TİYATROYU İBB SATIN ALDI



Ekrem İmamoğlu, Yıldız Kenter'in cenazesinde verdiği sözü tuttu ve Kenter Tiyatrosu dünkü İBB Meclis toplantısında oy çokluğu ile alınan kararla İBB tarafından satın alındı.

AKP KOMİSYONDA 'EVET' OYLAMADA 'HAYIR DEDİ



Kenter Tiyatrosu'nun İBB tarafından satın alınıp, Şehir Tiyatroları çatısı altında faaliyet göstermesine ilişkin teklif, komisyonda kabul ettikleri halde AKP Grubu tarafından genel kurulda onaylanmadı.

NEDİM SABAN: MİNNETTARIM



Yıllarca Kenter Tiyatrosu'nda sahne alan Tiyatrocu Nedim Saban, kararın ardından yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. Saban, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Güne muhteşem bir haberle başlayalım. @ekrem_imamoglu

Yıldız Kenter’in cenazesinde verdiği sözü tuttu ve İstanbul’un en önemli tarihi kazanımlarından biri olan Kenter Tiyatrosu İBB tarafından satın alındı. Bir hazineye sahip çıkılmış oldu, tiyatrosever olarak minnettarım" dedi.