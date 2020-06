Kıdem tazminatına dokunulmamasını isteyen CHP’li Veli Ağbaba, ‘Aile Destek Sigortası’ önerdi

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Ağbaba, yaptığı açıklamada TES’ten tamamen vazgeçilip ADS modeline geçilmesi halinde emeklilerin yaşlılık aylığının artacağını, 30 milyona yakın insanın yoksulluktan kurtulacağını ve kıdem tazminatını yok etme gerekçesinin ortadan kalkacağını söyledi.

ADS modelinin yoksulluk eşiğinin altında gelir elde eden ailedeki her bir bireye her ay belirli bir miktarda sosyal destek ödenmesini öngördüğünü ifade eden Ağbaba, şunları dile getirdi: “Yaşlılık aylıkları, yani emekli maaşları bir düzenlemeyle kolaylıkla artırılabilir. Ancak gerçek amacın yaşlılık aylıklarını artırmak değil, kendilerine rahatça kullanabilecekleri İşsizlik Fonu gibi yeni ve devasa bir kaynak yaratmak olduğunu tüm sendikalar görüp net tavrını ortaya koydu. Madem konu ülke gündemine geldi. Biz TES yerine ADS yani Aile Destekleri Sigortası modelini öneriyoruz. Böylece yoksulluk sınırının altında kalan herkese ADS modeli ile her ay belirli bir ilave ödeme yapılacak. Yoksulluk devlet desteğiyle tümden ortadan kaldırılacak, TES benzeri fırsatçılıklara ihtiyaç kalmayacak.”

Fon ya da bireysel hesap türü sistemlerin asla hayata geçirilmemesi gerektiğini belirten Ağbaba, “25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için gündeme getirilen belirli süreli iş sözleşmesi uygulamasından vazgeçilmeli” dedi.