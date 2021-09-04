Kılıçdaroğlu, "Filenin Sultanları"nı tebrik etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 3. olan "Filenin Sultanları"nı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sırbistan'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansın ardından Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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