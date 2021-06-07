Kılıçdaroğlu: Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil

07 Haziran 2021 Pazartesi, 23:25

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin!" notunu düşerek bir video paylaştı.

Bu gece, bu ülkenin iyi insanlarına seslenmek istiyorum. Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil. Bunlarla selamı sabahı kesin! pic.twitter.com/DL71M9Qu5r — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 7, 2021

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu şekilde konuştu:

"Sevgili anne babalar, bugün sizlerle konuşalım istedim. Ülkemiz hasta ve bu hastalık Covid değil. Covid geçer, Covid’in aşısı var. Bu ülkeyi içeriden yiye kangrenle ilgili ne yapacağız? Bu güzel ülkenin, onu ayakta yutan erdemleri var. Bu kangren onları yok etmek üzere. İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi hısım, akraba olmanın erdemleri bunlar. Ülkemiz iktidardaki partinin, mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Beni en çok endişelendiren genç evlatlarımız. Önce geçlerimizi işsiz bıraktılar şimdi de gayrimeşruluğun magazinine maruz bırakıyorlar. Bu ortaya dökülen pislikler, yarın genç evlatlarımızı baştan çıkarabilir, evlatlarımızı yozlaştırabilir, kriminalize edebilir. Bunun karşısında güçlü ve dinç durmalıyız. Sizden ricam, yalvarıyorum; bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin, selamı sabahı kesin. Türkiye’nin kaderini onlar tayin edemeyecek sevgili halkım, siz edeceksiniz. Makul anneler, babalar, ülkenin iyi insanları… Ülkenin geleceğini siz tayin edecek, siz belirleyecekseniz. Ben her yerde erken seçim isteyeceğim başka çarem kalmadı. Bana katılın. Her yerde bağıracağız; seçim hemen, hemen seçim."



