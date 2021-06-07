Kılıçdaroğlu'ndan o görüntüler üzerine: Erdoğan ve halk tiyatrosundan ancak bu kadarı olabiliyor

07 Haziran 2021 Pazartesi, 19:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da dondurma yediği bir dükkanda kaydedilen görüntüler üzerine Erdoğan'a seslendi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halktan tümüyle koptun Erdoğan. Gençler arasına gidiyorsun, güya dondurma yiyeceksin. Korumalar bacak bacak üstüne atan genç kadını uyarıyor. Erdoğan ve halk tiyatrosundan ancak bu kadarı olabiliyor. Anlamıyorsun gençleri, zorlama. Gerçi bu aralar kimseyi de anladığın yok."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da dün bir dondurmacıda dondurma yemişti. Bu sırada Erdoğan'ın koruması ise Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadını uyarmış, bunun üzerine kadın da oturuşunu değiştirmişti.







