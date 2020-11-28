Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu

28 Kasım 2020 Cumartesi, 14:57

Mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın 3 kez tehdit ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yandaş basında suikast senaryoları çizilmeye başlandı.

İktidara yakınlığı ile bilinen 'gazeteci' Fuat Uğur Kılıçdaroğlu için skandal ifadeler kullandı.

Uğur,"FETÖ’cü kripto kamikazelerden biri tıpkı Karlov suikastındaki gibi bu kez Kemal Kılıçdaroğlu’na tetiği doğrultacak. Ama faili meçhul suikastın ardından suçlanacak kişi iktidardaki Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’nin yakını olduğu tescilli Alaattin Çakıcı olacak. Yani suikastı iktidar yaptırmış gibi bir algı oluşturulacak" şeklinde iddialarda bulundu.

İşte onlardan bazıları:

“Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de yeniden Çakıcı için ‘Beş paralık adam, mafya bozuntusu’ dedi. Kılıçdaroğlu farkında olmadan kendisine çizilen yolda yürüyor”

“FETÖ’cü kripto kamikazelerden biri tıpkı Karlov suikastındaki gibi bu kez Kemal Kılıçdaroğlu’na tetiği doğrultacak. Ama faili meçhul suikastın ardından suçlanacak kişi iktidardaki Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’nin yakını olduğu tescilli Alaattin Çakıcı olacak. Yani suikastı iktidar yaptırmış gibi bir algı oluşturulacak."

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim dışı yöntemlerle indirilme girişimi ters teper. Bu durumda geriye Türkiye’yi allak bullak edecek ve kaos ortamına sürükleyecek bir olaya ihtiyaç var. Şimdi sonuç alıcı darbeyle, Kemal Kılıçdaroğlu’nun son bir kez işlerine yaraması gerekiyor."

"Ölü Kılıçdaroğlu bir işe daha yarayacak. Yerine Ekrem İmamoğlu getirilecek."

"Peki, eğer KAOS isteniyorsa Küresel Çete Erdoğan’a da suikast düşünebilir, neden Kılıçdaroğlu tercih ediliyor?

Ümit “Erdoğan’ı düşünmüyorlar çünkü Allah korusun böyle bir şey olursa, AK Parti mutlaka yerine liderini seçer ve erken seçimle çok daha fazla oyla iktidara gelir” dedi."

"Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de yeniden Çakıcı için “Beş paralık adam, mafya bozuntusu” dedi. Kılıçdaroğlu farkında olmadan kendisine çizilen yolda yürüyor.

Amerikalılar idam için elektrikli sandalyeye giden mahkûmların yürütülmesine “Dead man walking” derler. Yani şöyle: “Ölü adamın yürüyüşü”

Çünkü idam kararı kesinleşen mahkûm zaten “Ölü adam” olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisini kışkırtanların niyetini sorgulamadan “Dead man walking” modunda devam ediyor."