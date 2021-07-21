Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert ‘Misak-ı Milli’ yanıtı

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Suriyelileri 2 yıl içinde göndereceğim” sözünün ve “Dünyaya sesleniyorum, Kuvay-ı Milliye geleneğinden geliyorum, çok çetin müzakereler sizi bekliyor” ifadeleri hatırlatılmıştı.

Erdoğan, "‘Ben Atatürk’ün partisiyim’ diyen bu adam, ‘Kuvay-ı Milliye geleneğinden geliyorum’ diyor ama bir defa Kuvay-ı Milliye ruhundan haberi yok. Onu bir öğrenmesi lazım. Çünkü ta oralara kadar asker göndermişiz. Tavsiye ediyorum; Misak-ı Milli’yi bir öğrensin. Misak-ı Milli nedir? Misak-ı Milli neyi kapsıyor? O kapsam içerisinde neler vardı? Bunu bir öğrenmesi lazım. Bundan haberi yok. Ve o ‘göndereceğim’ diyor" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Misak-ı Milli'yi öğrensin" dediğini hatırlatarak, "Euro’lara insanımızın mahallelerini sattın sen, Misak-ı Milli kim sen kim?" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'a yanıt vererek, "Bizi parasıyla satın alabileceğini düşünen AB ile çetin müzakere edeceğiz dedim; Erdoğan sinirlenmiş, Misak-ı Milli'yi öğrensin demiş" hatırlatmasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Euro’lara insanımızın mahallelerini sattın sen, Misak-ı Milli kim sen kim? Tüccar oldun ama devlet adamı olmak istemiyorsun bir türlü!" ifadelerini kullanarak Erdoğan'a tepki gösterdi.

"İnsan haklarına çok önem verdiğini iddia eden AB’ye yaptığım çağrı, yükü beraber yüklenmek üzerinedir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu süreci tamamladığımızda, emin olun vatandaşımız kadar Suriyeli misafirlerimiz de mutlu olacaktır. Çözüm var ey halkım, sadece Euro’lara teslim olmayacak yöneticiler eksik!" dedi.