Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' talimatı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 13:33

CHP’nin TBMM Grup yönetiminde de yer alan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın ile görüşmesinde olası bir erken seçim konusunda hazırlıklı olunması için talimatlar verdi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın aktardığına göre CHP lideri şu ifadelerde bulundu:

-Halkla ilişkilerinizde samimiyet görüyorum ve çalışmalarınızı yakından izliyorum. Bu şekilde samimiyetle çalışmaya devam edin. Daima halkın içinde olun, sahayı asla ihmal etmeyin.

-Her an seçim olacakmış gibi çalışın. Gerçi seçim atmosferi yok bugün için, fakat iktidarın hem iç, hem dış politikada yaptıklarının hepsi seçim hamlesi.

-Sizlerden ricam şu… Halkla sürekli iç içe olun. Herkesin yanına gidin, derdini dinleyin. Özellikle de CHP’ye oy vermeyenleri daha fazla ziyaret edin. Ziyaret edin ki, oy veren tabanımızı genişletelim.

-Seçim konusunu çok fazla düşünmeyin, ama her an seçim yapılacakmış gibi de hazır olun.